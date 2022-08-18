Günün 6 saatini internette geçiriyoruz
Dünya üzerinde sosyal medya kullanan kişi sayısı belli oldu.
8 milyara yakın dünya nüfusunun 4,62 milyarının sosyal medya kullanıcı olduğu görülürken, günlük sosyal medyada harcadığımız süre 2 saat 27 dakika olarak kayıtlara geçti. İnternette harcanan süre ise 6 saat 58 dakika ile zirveye yerleşti. Televizyon izlemeye ayırdığımız süre ise 3 saat 20 dakika olarak açıklandı.
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