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02 Aralık 2020 Çarşamba 13:37:00 - Güncelleme:02 Aralık 2020 Çarşamba 13:37:00

Güney Kore caniasERP'yi Tercih Etti

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Başarısını global arenada sürdüren teknolojisi firması IAS, sunduğu kurumsal kaynak planlama çözümü caniasERP ile dünyanın en önemli yazılım pazarına sahip ülkelerinden biri olan Güney Kore'deki operasyonlarında büyük başarı ile devam ediyor. Ülkenin en önemli otomotiv firmalarından birinde başlatılan caniasERP projesinde, Türk mühendislerin çalışmaları ile büyük başarı elde edildi.

Sunduğu kurumsal kaynak planlama çözümü caniasERP başta olmak üzere IoT, iş zekası uygulamaları, büyük veri ve bulut çözümleri ile hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada başarısını sürdüren Türk teknoloji firması IAS, pazarın en önemli ülkelerinden biri olan Güney Kore’deki operasyonunda büyük başarılara imza attı. 2015 yılında ülke pazarına giriş yapan IAS, kısa sürede oradaki yerel çözüm ortağı ile çalışmalarını başlatmıştı. Devam eden yıllarda ilk müşterilerini kazanan ve başarılı projelere imza atan IAS, 2019 yılının başlarında Güney Kore’nin başkenti Seul’de açtığı ofisi ile operasyonlarını genişletti. Güçlü ve tecrübeli danışmanlık ekibiyle buradaki projelerini sürdüren IAS, otomotiv sektörünün dünya devlerinden biri ile başlattığı projesinde de kısa sürede büyük ilerleme kaydetti.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen kurumsal kaynak planlama yazılımı caniasERP, Türkiye ve globalde 30’dan fazla ülkede firmaların Endüstri 4.0 yolculuğunda duydukları ihtiyaçlara çözüm sunuyor. Teknoloji alanında önde gelen Almanya, Hindistan, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirliği ve Güney Kore’deki faaliyetleri ile öne çıkan IAS, yurtdışındaki ofisleri ve iş ortakları ile dünyanın her yerine yerli yazılımı ihraç ediyor. Son olarak Güney Kore merkezli, dünya devi bir otomotiv firması ile anlaşan IAS, firma ile başlattığı projesinin ilk iki fazını kısa sürede başarı ile tamamlayarak bu pazarda önemli çalışmalardan birine daha imza attı. Firmanın yan kuruluşuna hizmet veren IAS’ın ilerleyen dönemde çalışmalarını genişleterek devam edilmesine karar verildi.

DÜNYAYA YAZILIM İHRAÇ EDİYOR

Türk teknoloji firması IAS, 1989 yılında Yaşar Hakan Karabiber tarafından Almanya’nın Karlsure şehrinde kuruldu. 1994 yılında ar-ge çalışmalarını Türkiye’ye taşıyan firma, tüm yazılım geliştirme ve danışmanlık çalışmalarını burada, Türk mühendisler ile yürütmeye başladı. 1997 yılında özgün yazılım geliştirme platformu TROIA’yı geliştiren IAS’nin başarılı mühendis ekibi, kurumsal kaynak planlama çözümü caniasERP’yi de bu platform üzerinden kullanıcıya sunuyor. Bugün, IAS, kendi yazılım dili TROIA ve kurumsal kaynak planlama çözümü caniasERP’nin yanı sıra sunduğu IoT, iş zekası, bulut ve big data çözümleriyle, müşterilerinin Endüstri 4.0 yolculuğunda ihtiyaç duyacağı tüm çözümleri barındıran, yazılım ve danışmanlık hizmetlerini tüm dünyaya ihraç eden global bir teknoloji firması haline geldi.  

Etiketler : caniaserp iot güney kore
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