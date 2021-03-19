Gözleri koruyan akıllı tahta

Pandemi süreciyle birlikte yeni kurumsal çözümler sunan Huawei, IdeaHub Board adını verdiği akıllı tahta modelini tanıttı. Açıklamada "Akıllı sınıflar, toplantı odaları ve açık ofis alanlarında kullanılabilen cihaz, daha verimli vakit geçirmeye olanak sağlıyor. Ayrıca tahtada bulunan 4K optik mavi ışık geçirmeyen teknoloji sayesinde kullanıcıların göz sağlığını koruyor" denildi.

