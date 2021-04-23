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23 Nisan 2021 Cuma 14:01:00 - Güncelleme:23 Nisan 2021 Cuma 14:01:00

Gözler Milli Muharip uçağı ve insansız savaş uçakları projesinde!

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Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması ile gözler Milli Muharip Uçak ve İnsansız Savaş Uçağı projelerine çevrildi. Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, "Şimdiden gerekli hamleleri yaparsak, Selçuk Bayraktar'ın da vurguladığı üzere dünyanın bu alanda en öncü ülkelerinden biri olabiliriz” dedi.

ABD'nin F-35 kararının ardından Milli muharip uçağın önemine değinen uzmanlar, insansız savaş uçakları için de bugünden adım atılması gerektiğini vurguladı.

TRT Haber'in haberine göre, BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın "F-35'lerin verilmeyişi bugün dezavantaj görünse de gelecekte hayırlı olabilir. Dünyanın halihazırda gittiği yere, geleceğin oyun değiştirici gücü olacak daha düşük maliyetli, yapay zekayla donatılmış insansız savaş uçaklarına, bu sistemlerin sürü kullanımı, gelişmiş otonomi ve akıllı kullanım alanlarına çalışmamız, S/İHA platformlarımızda olduğu gibi bizi bu alanda da dünyada lider ülkeler arasına sokabilir" paylaşımı "İnsansız savaş uçakları için ne kadar hazırız?" sorusunu beraberinde getirdi.

Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz'a göre insansız savaş uçakları için çok uzun yıllar olması konunun bugün ele alınmaması anlamına gelmiyor.

Oğuz, "Aksine Türkiye şimdiden bu konuda adım atmalı. Aksi halde treni kaçırma ihtimalimiz var. Eğer şimdiden gerekli hamleleri yaparsak, Selçuk Bayraktar'ın da vurguladığı üzere dünyanın bu alanda en öncü ülkelerinden biri olabiliriz" diyor.

Sosyal medyada yazılan 'Milli Muharip Uçak projesine aktarılacak para ve zaman doğrudan insansız uçaklara aktarılsın' tarzı görüşlere ilişkin de konuşan Oğuz şu ifadeleri kullandı:

"Milli Muharip Uçak projesi insansız savaş uçaklarından bağımsız olarak kesinlikle aynı hızda devam edilmesi gereken bir iş. Buradan öğreneceğimiz çok şey var. Öğrenelim ki insansız savaş uçaklarında bunu uygulayalım...

Bugünden atılacak adımlarla ve çok çalışarak gelecekte yerli ve milli olarak üretilen insansız savaş uçağını gökyüzünde görmek hiç de imkansız değil..."

Etiketler : milli muharip uçak türkiye savunma sanayi selçuk bayraktar turan oğuz
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