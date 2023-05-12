GÖZDE mühimmatı ile ilk atış gerçekleştirildi

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) ile ortak olarak geliştirilen GÖZDE güdüm kiti, genel maksat bombalarını güdümlü mühimmata dönüştürerek, sabit ve yüksek hızlı hareketli hedeflerin hassas vurulmasını sağlıyor. GÖZDE güdüm kitinin seri üretim çalışmaları devam ediyor.

GÖZDE Güdüm Kiti seri üretime hazır. TÜBİTAK SAGE ile ortak olarak geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti 500 lb. sınıfında MK-82 genel maksat bombalarını Arayıcı Başlıklı güdümlü mühimmata dönüştürüyor.@SavunmaSanayii @SageTubitak #MühendislikSanatı pic.twitter.com/xa4YK9k4Fs — ASELSAN (@aselsan) May 11, 2023

F-16 sertifikasyon testleri kapsamında atışlar Konya Karapınar atış sahasında başarıyla icra edildi. GÖZDE mühimmatının uçuş testleri tamamlanarak, ilk atışlı testleri F-16 ve AKINCI SİHA platformlarından gerçekleştirildi ve hedef yüksek hassasiyetle vuruldu. SSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE temsilcilerinin katıldığı faaliyette, GÖZDE-ANS güdüm kitli bomba, takip uçağı tarafından lazerle işaretlenen hedefe tam isabet etti.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'ün görüşlerine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"GÖZDE mühimmatının uçuş testleri başarılı şekilde yapıldı. Yapılan ilk atışlı testlerde GÖZDE-ANS güdüm kitli bomba, takip uçağı tarafından lazerle işaretlenen 13 kilometre menzildeki hedefi tam isabetle vurdu. F-16 sertifikasyon testleri kapsamında devam eden faaliyetlerde, bir diğer GÖZDE-ANS güdüm kitli bomba, takip uçağı tarafından lazerle işaretlenen 21 kilometre menzildeki hedefi tam isabetle vurdu."