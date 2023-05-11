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11 Mayıs 2023 Perşembe 18:23:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 18:23:00

GÖZDE ile ilk atış yapıldı

Kaynak: TRT Haber

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GÖZDE güdüm kiti seri üretime hazır hale geldi. TÜBİTAK SAGE ile ortak olarak geliştirilen GÖZDE güdüm kiti, MK-82 genel maksat bombalarını dönüştürerek sabit ve yüksek hızlı hareketli (50-120 km/s) hedeflerin hassas vurulmasını sağlıyor.

GÖZDE güdüm kitinin seri üretim çalışmaları devam ediyor. F-16 sertifikasyon testleri kapsamında atışlar Konya Karapınar Atış Sahasında başarıyla icra edildi.

SSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE temsilcilerinin katıldığı faaliyette GÖZDE-ANS güdüm kitli bomba, takip uçağı tarafından lazerle işaretlenen hedefi tam isabetle vurdu.

Ardından GÖZDE yapılan başarılı atış testleri ile AKINCI platformuna da entegre edildi. GÖZDE-ANS; MK-82(500 lb) genel maksatlı bombaları ANS/Lazer güdümlü hale getiren bir kit olup Lazer Arayıcı Başlık sayesinde hareketli hedeflere karşı da etkin olarak görev yapıyor.

"ÜLKEMİZE ÖNEMLİ AVANTAJ SAĞLAYACAK"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, GÖZDE mühimmatının uçuş testlerinin başarılı bir şekilde yapıldığını belirterek, "Yapılan ilk atışlı testlerde 28.500 feet yükseklikten 0.9 Mach hızla atılan GÖZDE-ANS güdüm kitli bomba, takip uçağı tarafından lazerle işaretlenen 13 km menzildeki hedefi tam isabetle vurdu. F-16 sertifikayon testleri kapsamında devam eden faaliyetlerde 40 bin feet yükseklikten 0.9 Mach hızla atılan bir diğer GÖZDE-ANS güdüm kitli bomba, takip uçağı tarafından lazerle işaretlenen 21 km menzildeki hedefi tam isabetle vurdu. GÖZDE-ANS; MK-82(500 lb) genel maksatlı bombaları ANS/Lazer güdümlü hale getiren bir kit olup F-16 uçaklarından 40 bin feet irtifadan atıldığında 28 km menzildeki hedefleri yüksek hassasiyette vurabilme özelliğine sahip" diye konuştu.

Etiketler : gözde aselsan türkiye
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