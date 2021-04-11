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11 Nisan 2021 Pazar 18:27:00 - Güncelleme:11 Nisan 2021 Pazar 18:27:00

Göz teması kuran kamera

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Saarland Üniversitesi araştırmacısı Marc Teyssier gerçekten göz kırpabilen, kaş ile kirpikleri olan ve insan derisini taklit eden gövdeye sahip göz şeklinde bir kamera geliştirdi.

Saarland Üniversitesi araştırmacısı Marc Teyssier gerçekten göz kırpabilen, kaş ile kirpikleri olan ve insan derisini taklit eden gövdeye sahip göz şeklinde bir kamera geliştirdi. "Eyecam" adı verilen kamera yüz tanıma teknolojisiyle kişileri takip edebiliyor ve "göz teması" kurabiliyor. Sadece tek göz olduğundan garip ve ürkütücü görünen kamera görenleri şaşırtıyor.

Etiketler : eyecam kamera göz teması
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