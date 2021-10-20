Görüntülü aramada büyük yenilik

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, grup konuşmalarını değiştirecek yeni özelliğini duyurdu. Sesli ve görüntülü konuşma özelliğini geliştiren şirket, "aramaya katıl" butonunu hayata geçiriyor. Telegram'da da bir benzeri olan ve ilk olarak Temmuz ayında tanıtılan çağrıya katılma özelliği, kullanıcıların devam eden bir grup çağrısına sonradan katılmasına olanak tanıyor.



Bu son genişleme ile artık bir WhatsApp grubunu arayabilir ve aramaya doğrudan bir grup sohbeti penceresinden katılabilirsiniz. Ayrıca çağrı bildiriminin artık katılımcıların adları yerine grubun adını görüntüleyeceği de belirtiliyor. Devam eden arama sohbet listesinde gösterilir. Böylece kullanıcılar uygulamayı açar açmaz hangi grupların canlı arama yaptığını görebilir.

