22 Kasım 2020 Pazar 09:38:00 - Güncelleme:22 Kasım 2020 Pazar 09:37:00
Görme engellilere Google'dan koşu uygulaması
Google, görme engelli kişilerin herhangi bir rehbere ihtiyaç duymadan koşabilmelerini sağlayan yeni bir uygulamayı test ediyor.
Project Guideline, bir rotadaki hattı takip etmek için akıllı telefonun kamerasını kullanıyor ve kemik iletim kulaklıklarıyla kullanıcısına sesler gönderiyor. Eğer ki koşan kişi merkezden çok fazla uzaklaşırsa kulaklığın sesi, uzaklaştığı yöne doğru artış gösterecek.