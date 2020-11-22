Görme engellilere Google'dan koşu uygulaması

Project Guideline, bir rotadaki hattı takip etmek için akıllı telefonun kamerasını kullanıyor ve kemik iletim kulaklıklarıyla kullanıcısına sesler gönderiyor. Eğer ki koşan kişi merkezden çok fazla uzaklaşırsa kulaklığın sesi, uzaklaştığı yöne doğru artış gösterecek.

