Google'dan indirim takibi

Google Chrome, Android için fiyat takip özelliği kazandı. Bu sayede, açık sekmelerdeki ürünlerin fiyatları takip edilebiliyor. Yani açtığınız sekmedeki ürünün fiyatı düşerse bildirim alıyorsunuz. Böylelikle de takip ettiğiniz bildirimler hakkında anında bilgi sahibi olabiliyorsunuz.

