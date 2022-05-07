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07 Mayıs 2022 Cumartesi 17:12:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2022 Cumartesi 17:12:00

Google'dan büyük yenilik: Çalınan şifreler otomatik değişecek

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Arama motoru Google, daha önce veri ihlaline karışan Chrome kullanıcılarını, şifrelerini değiştirmesi için uyarıyordu. Yeni güncelleme ile birlikte Chrome, veri ihlaline karışmış bir şifre algıladığında otomatik olarak şifreyi değiştirecek.

Arama motoru Google, daha önce veri ihlaline karışan Chrome kullanıcılarını, şifrelerini değiştirmesi için uyarıyordu. Yeni güncelleme ile birlikte Chrome, veri ihlaline karışmış bir şifre algıladığında otomatik olarak şifreyi değiştirecek.

Aynı parolayı birden fazla hesapta yeniden kullanmak, kullanıcılar arasında oldukça tehlikeli bir alışkanlık. Google'ın yeni güncellemesi ise paraloları hızlı bir şekilde değiştirerek, kullanıcıalrın hesaplarını güvende tutmasına yardımcı olacak.

Etiketler : google chrome şifre
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