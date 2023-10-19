Google'a engelleri aştıran yenilik
Teknoloji devi Google; Haritalar, Arama, Asistan ve Chrome'a bir dizi yeni özellik eklediğini açıkladı.
Teknoloji devi Google; Haritalar, Arama, Asistan ve Chrome'a bir dizi yeni özellik eklediğini açıkladı. Google Haritalar'ın iOS ve Android sürümü, bir süredir tekerlekli sandalye kullanıcıları için rotalar oluşturabiliyordu. İşte bu özellik, şimdi Android Auto'daki Haritalar uygulamasına da eklendi. Engelli bireyler, artık araçla seyahat ederken de basamaksız giriş, engelli tuvaletleri, engellilere uygun otoparklar veya oturma yerleri için bilgi edinebilecekler.
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