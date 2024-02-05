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05 Şubat 2024 Pazartesi 09:15:00 - Güncelleme:05 Şubat 2024 Pazartesi 09:15:00

Google “önbelleği” kaldırdı

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Başta SEO çalışanlarının kullandığı, internet sitelerini tıpkı Google'ın gördüğü gibi görmemizi sağlayan önbellek (cache) özelliği kaldırıldı.

Google, başta SEO çalışanların kullandığı önbellek (cache) özelliğini durdurma kararı aldı. En temelinde, internet sitelerini tıpkı Google'ın gördüğü gibi görmemizi sağlayan cache özelliği, teknoloji devinin en eski ve en popüler özelliklerinden biriydi. İlk çıktığı zamanlarda insanları sayfalara daha hızlı ulaştırmak için kullanılan özellik, bir internet sitesinin güvenilirliğini kontrol etmek, SEO kontrollerini ve sayfa güncellemelerini izlemek gibi işlere yarıyordu.

Etiketler : google önbellek cache
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