Google “önbelleği” kaldırdı

Google, başta SEO çalışanların kullandığı önbellek (cache) özelliğini durdurma kararı aldı. En temelinde, internet sitelerini tıpkı Google'ın gördüğü gibi görmemizi sağlayan cache özelliği, teknoloji devinin en eski ve en popüler özelliklerinden biriydi. İlk çıktığı zamanlarda insanları sayfalara daha hızlı ulaştırmak için kullanılan özellik, bir internet sitesinin güvenilirliğini kontrol etmek, SEO kontrollerini ve sayfa güncellemelerini izlemek gibi işlere yarıyordu.