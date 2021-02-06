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06 Şubat 2021 Cumartesi 10:36:00 - Güncelleme:06 Şubat 2021 Cumartesi 12:08:00

Google, nabız ölçecek

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Google, bu ay Pixel telefonlarda Fit uygulamasına kalp ve solunum hızı monitörleri ekliyor ve gelecekte bunları diğer Android telefonlara da eklemeyi planlıyor.

Google, bu ay Pixel telefonlarda Fit uygulamasına kalp ve solunum hızı monitörleri ekliyor ve gelecekte bunları diğer Android telefonlara da eklemeyi planlıyor. Her iki özellik de telefonlarda bulunan kamera ile yapılabiliyor. Uygulamayı kullanarak solunum hızını (bir kişinin dakikada aldığı nefes sayısı) ölçmek için, kullanıcılar telefonun ön kamerasını başlarına ve göğsüne doğrultuyor. Kalp atış hızını ölçmek içinse arka kameranın üzerine parmak koymak yeterli oluyor.

Etiketler : google teknoloji nabız
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