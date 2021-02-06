Google, nabız ölçecek

Google, bu ay Pixel telefonlarda Fit uygulamasına kalp ve solunum hızı monitörleri ekliyor ve gelecekte bunları diğer Android telefonlara da eklemeyi planlıyor. Her iki özellik de telefonlarda bulunan kamera ile yapılabiliyor. Uygulamayı kullanarak solunum hızını (bir kişinin dakikada aldığı nefes sayısı) ölçmek için, kullanıcılar telefonun ön kamerasını başlarına ve göğsüne doğrultuyor. Kalp atış hızını ölçmek içinse arka kameranın üzerine parmak koymak yeterli oluyor.

