Google mezura uygulamasını kaldırdı

Google'ın sonlandırdığı veya kullanıcılar tarafından kenara atılan Google Glass, Google TV ve Project Ara, gibi projelere bir yenisi daha eklendi. Şirket 2018'de akıllı telefonlar için kullanıma sunulan 'Google Mesaure'yı iptal etti. Uygulama, tıpkı mezura gibi evinizde veya iş yerinizde bulunan olağan nesnelerin ölçümü için kullanılıyordu. Araçlar kategorisinde oldukça popüler olan uygulamanın mağazası sayfası kaldırıldı.

