Google kullanıma soktu... SMS ölmedi yenilendi

Google, internete ihtiyaç duyan WhatsApp, Telegram gibi servisler ile operatör sinyalleri üzerinden iletişimi mümkün kılan SMS servisinin bir hibrit modeli olan RCS tabanlı mesajlaşma özelliğini tüm dünyada kullanıma sundu. Şu an için yalnızca beta katılımcılarının erişimine açık olan özellik, birkaç istisna dışında tüm ülkelerdeki Android kullanıcıları tarafından deneyimlenebiliyor.

