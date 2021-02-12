Google koyu mod yolda

İnternet devi Google, arama motoruna koyu mod getiriyor. Google, koyu arayüz modunu birçok servisine çok geç getiren bir isim oldu. Örneğin halen masaüstündeki ana arama sayfasına koyu mod gelmedi. Ancak bu yakında değişiyor. Sonunda arama sayfası da koyu renkte kullanılabilecek. Şimdilik test sürecinde olan bu altyapı, aslında daha önce denenmiş ancak kullanıma alınmamıştı.

