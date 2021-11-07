Google Haritalar'dan indirme rekoru Dünya nüfusunu geçti

Google Haritalar indirme rekoru kırdı ve dünya nüfusundan daha fazla indirilen üçüncü uygulama oldu. YouTube ve Google Play Hizmetleri'nden sonra 10 milyar ile en çok indirilen uygulama olan Google Haritalar, akıllı telefon dünyasının en yararlı navigasyon uygulamaları arasında yer alıyor.

