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18 Nisan 2021 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:18 Nisan 2021 Pazar 15:30:00

Google Earth değişimi gösterecek

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Google Earth'e eklenen yeni 'Timelapse üç boyutlu video özelliği' ile Dünya'nın herhangi bir yerindeki 37 yıllık değişim gözlemlenebilecek.

Google Earth'e eklenen yeni 'Timelapse üç boyutlu video özelliği' ile Dünya'nın herhangi bir yerindeki 37 yıllık değişim gözlemlenebilecek. Yeni özelliğin iklim değişikliğine dikkat çekeceği de düşünülüyor. 24 adet uyduyla 1985 yılından itibaren çekilen görüntülerin yer alacağı belirtilirken, Timelapse'in farklı açılardan kullanılması ise kameranın konumunu değiştirmekle mümkün olacak.

Etiketler : google earth timelapse
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