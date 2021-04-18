Google Earth değişimi gösterecek

Google Earth'e eklenen yeni 'Timelapse üç boyutlu video özelliği' ile Dünya'nın herhangi bir yerindeki 37 yıllık değişim gözlemlenebilecek. Yeni özelliğin iklim değişikliğine dikkat çekeceği de düşünülüyor. 24 adet uyduyla 1985 yılından itibaren çekilen görüntülerin yer alacağı belirtilirken, Timelapse'in farklı açılardan kullanılması ise kameranın konumunu değiştirmekle mümkün olacak.

