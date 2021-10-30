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30 Ekim 2021 Cumartesi 20:00:00 - Güncelleme:30 Ekim 2021 Cumartesi 20:00:00

Google, dil bilgisi hatalarına dur diyecek

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Google, klavyedeki otomatik düzeltmeyi bir adım öteye taşıyacak yeni özelliğini tanıttı.

Google'ın Gboard uygulamasına entegre ettiği dil bilgisi denetimi, klavyeyi kullandığınız dilin gramer kurallarını baz alarak yazımınızı denetliyor. Ancak şimdilik kullanılabildiği dil sayısı oldukça sınırlı.

Google, blog sayfasından yaptığı duyuruda dil bilgisi denetimi özelliğinin Pixel 6 ve Pixel 6 modellerinde kullanılabildiğini söyledi. Kullanıcı Gboard klavye ile yazı yazdığı esnada dil bilgisi denetimi yapacağını belirten şirket, hata algıladığı zaman anlık olarak doğrusunu önereceğini açıkladı.

Kullanıcı gizliliğini sağlamak adına dil bilgisi denetiminin cihazda yapılacağını ifade eden Google şunları söyledi: Akıllı telefonların yaygın olarak benimsenmesine rağmen, uzun metinler oluşturmak hala oldukça zahmetli. Mesaj yazarken, özellikle resmi durumlarda tat kaçıracak dil bilgisi hataları meydana gelebilir. Bunları küçük bir ekranda düzeltmek de zaman alabilir. Bu zorlukları ortadan kaldırmak için; doğrudan Pixel 6'daki Gboard'da yerleşik olarak bulunan ve gizliliğinizi korumak için tamamen cihaz üzerinde çalışan dil bilgisi düzeltme özelliğini kullanıma sunuyoruz. Özellik, yazı yazarken dil bilgisi hatalarını algılayacak ve düzeltmeler önerecektir. Google, Gboard dil bilgisi denetiminin şimdilik yalnızca İngilizce'de kullanılabildiğini açıkladı. Gelecekte daha fazla dili destekleyeceğinin sözünü veren şirket, net bir tarih paylaşmadı. Her dilin gramer kuralı farklı. İngilizce'de geçerli olan özne, yüklem, fiil yapısının aynısı Türkçe'ye uyarlamaya çalışıldığında çok saçma durabiliyor. Benzer durum tüm diller için geçerli.

Etiketler : google google gboard uygulaması gboard uygulaması dil bilgisi denetimi teknoloji haberleri
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