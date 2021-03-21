Google Chrome'a canlı altyazı

Google, 'Canlı Altyazılar' özelliğini Chrome kullanıcılarıyla buluşturuyor. Bu özellik, desteklenen dillerde videolar için otomatik altyazı ekliyor. Bu özellik, tarayıcı üzerindeki her ses için altyazı oluşturabiliyor. Podcast'ler, sosyal medya videoları, diziler, filmler ve hatta radyo içerikleri için bu özellik ile altyazı eklenebiliyor.



Google Chrome Canlı Altyazılar özelliği, Erişilebilirlik menüsünden açılabiliyor. Yeni özellik, şimdilik İngilizce'yi destekliyor. Chrome'un önümüzdeki aylarda diğer diller için de destek vermesi muhtemel.

