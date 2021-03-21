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21 Mart 2021 Pazar 14:35:00 - Güncelleme:21 Mart 2021 Pazar 14:35:00

Google Chrome'a canlı altyazı

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Google, 'Canlı Altyazılar' özelliğini Chrome kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Google, 'Canlı Altyazılar' özelliğini Chrome kullanıcılarıyla buluşturuyor. Bu özellik, desteklenen dillerde videolar için otomatik altyazı ekliyor. Bu özellik, tarayıcı üzerindeki her ses için altyazı oluşturabiliyor. Podcast'ler, sosyal medya videoları, diziler, filmler ve hatta radyo içerikleri için bu özellik ile altyazı eklenebiliyor.

Google Chrome Canlı Altyazılar özelliği, Erişilebilirlik menüsünden açılabiliyor. Yeni özellik, şimdilik İngilizce'yi destekliyor. Chrome'un önümüzdeki aylarda diğer diller için de destek vermesi muhtemel.

Etiketler : google alt yazı canlı chrome
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