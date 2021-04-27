Google Arjantin'de adını kaybetti

En büyük internet sitelerinden Google'ın Arjantin domaini kısa süreliğine de olsa bir başkasının kontrolüne geçti. Google'ın domain'in boşa düştüğünü gören Kurona hemen 270 Arjantin pezosu (25 lira) ödeyerek google.com.ar'ın sahibi oldu. Kurona'nın Twitter paylaşımı kısa sürede 75 binden fazla beğeni aldı. Google kısa süren kesintinin ardından resmi alan adını geri aldı. Ancak bunun için Nicolas Kurona'ya ödeme yapılıp yapılmadığı açıklanmadı.

