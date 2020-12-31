Google aramalarında yeni dönem

Gelecek güncelleme sonrası yapılan aramalarda kısa video sonuçları da görülecek ve doğrudan Instagram ile TikTok içerikleri ekrana gelecek. Arama motorunun sonuç sayfasında yer alacak yeni bölüm 'Kısa Videolar' adını taşıyor ve yaptığınız aramaya bağlı olarak ilgili aramanın TikTok ve Instagram bağlantılarını da arama ekranında görülecek.



Google'da halihazırda Videolar sekmesi bulunuyor. Kısa Videolar bölümü de kısa süreli videoların yoğun olarak bulunduğu Instagram ve TikTok'u içeriyor. TikTok videosu arayan veya Instagram'a girmeden Google'da arama yapmak isteyenler için yeni güncelleme, kullanışlı bir yöntem sunacak.

