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23 Ocak 2021 Cumartesi 22:46:00 - Güncelleme:25 Ocak 2021 Pazartesi 00:37:00

Google Arama yeniden tasarlanıyor

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Google, mobil cihazlarda tasarımsal değişikliğe gidiyor.

Arama sonuçlarının görünümünü basitleştirmeyi amaçlayan şirket, mobil cihazlar için Google Arama’yı yeniden tasarlayacak. Yeniden tasarım daha hızlı taramayı mümkün kılmayı amaçlıyor. Ayrıca daha büyük ve daha kalın metinlerin yanı sıra daha fazla Google yazı tipine sahip metin göreceğiz. Ek olarak kısmen azaltılmış gölgeler sayesinde, arama sonuçları ekranınızın genişliğini daha fazla kaplayacak. Yeniden tasarım ile ilgili teknoloji devi ayrıca, dikkat dağıtmadan önemli bilgileri vurgulamaya yardımcı olmak için renklerin “daha bilinçli olarak” kullanılacağını ifade ediyor.

Etiketler : Google Google Arama teknoloji
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