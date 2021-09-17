Türkiye'den tarihi imza!

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17 Eylül 2021 Cuma 11:39:00 - Güncelleme:17 Eylül 2021 Cuma 11:40:00

İlk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı Space X fırlatacak

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 2022 yılında tamamlanması planlanan Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmeti temini sözleşmesinin, Türksat ile SpaceX firması arasında imzalandığını açıkladı.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türksat 6A Milli Haberleşme Uydu Proje Sözleşmesi ve Ek Protokolü'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türksat AŞ arasında imzalanarak resmi olarak başladığını ifade etti.

Türksat 6A uydusunun montaj, entegrasyon ve testlerinin Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi'nde gerçekleştirildiğini belirten Karaismailoğlu, "Projenin, mühendislik modeli entegrasyon faaliyetleri tamamlanarak test aşamasına geçildi. 2021'de uydu uçuş modeli entegrasyon faaliyetlerinin tamamlanarak çevresel test aşamasına geçilmesi bekleniyor. Türksat 6A uydusu, uydu endüstrisinde kabul gören standart ve ticari test aşamalarına da tabi tutulacak." bilgisini verdi.

Projenin, Türkiye'nin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacağına işaret eden Karaismailoğlu, "Üretilecek uydunun üretim ve test sürecinin 2022 yılı sonunda tamamlanarak, 2023 yılı ilk çeyreği içinde fırlatılması planlanıyor." ifadesini kullandı.

Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmetleri temininin Türksat AŞ'nin sorumluluğunda olduğunu bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda gerekli çalışma ve hazırlıklar, proje yöneticisi kurum TÜBİTAK UZAY ve diğer paydaşlarla koordineli olarak yürütülüyor. Fırlatma hizmeti temini için çok sayıda fırlatıcı firmaların çözüm ve teklifleri titizlikle incelendi. Yapılan değerlendirme ve müzakereler neticesinde hem teknik hem de idari ve mali açıdan en iyi çözümü sunan ABD'de yerleşik Space X firmasının Falcon-9 roketi fırlatıcı olarak seçildi. Bu kapsamda Türksat ile Space X firması arasında Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmeti temini sözleşmesi imzalandı. Sözleşme aynı zamanda Türksat AŞ olarak fırlatma hizmeti için uydu üreticisi yerine fırlatıcı firmayla doğrudan imzalanan ilk sözleşme niteliğindedir. Söz konusu fırlatıcı hizmet alımı sözleşmesi kapsamındaki faaliyet ve işlemler Türksat AŞ uzman kadrosuyla yürütülecektir."

Etiketler : Karaismailoğlu Türksat AŞ TÜBİTAK UZAY Türksat 6A Milli Haberleşme
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