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03 Aralık 2020 Perşembe 12:13:00 - Güncelleme:04 Aralık 2020 Cuma 07:12:00

Göktaşı değil roketmiş

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya yörüngesinde seyreden gök cisminin, 54 yıl önce aya fırlatılan bir roketin parçası olduğunu bildirdi.

Eylülde keşfedilen ve göktaşı zannedilen cismin, 1966'da Ay'a gönderilen Surveyor 2 mekiğini taşıyan Centaur roketinin tepe kısmı olduğu anlaşıldı. 10 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğindeki nesnenin rokete ait olduğu Hawaii'deki kızılötesi teleskopla doğrulandı.

Etiketler : NASA ABD Havacılık ve Uzay Ajansı gök cismi roket göktaşı
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