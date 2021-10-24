GUHEM, Dubai'deki kongrede tanıtılacak

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24 Ekim 2021 Pazar 20:30:00 - Güncelleme:24 Ekim 2021 Pazar 20:30:00

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, Dubai'deki kongrede tanıtılacak

Kaynak: AA

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Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), 25-29 Ekim'de Dubai'de gerçekleşecek International Astronautical Congress'de (Uluslararası Uzay Bilimleri Kongresi) tanıtılacak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, BTSO'nun Gökmen Projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçen GUHEM, tüm küresel uzay aktörlerinin bir araya geldiği dünyanın prestijli uluslararası uzay etkinliklerinden Uluslararası Uzay Bilimleri Kongresi'ne katılacak.

Her yıl 6 binden fazla katılımcıya ev sahipliği yapan Uluslararası Uzay Bilimleri Kongresi, bu yıl 25-29 Ekim'de Dubai'de 72'nci kez düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, böylesine büyük ve prestijli bir organizasyonda yer alacaklarından dolayı çok heyecanlı olduğunu ve GUHEM'i uluslararası camiada en iyi şekilde anlatacaklarını aktardı.

Uluslararası Uzay Bilimleri Kongresi'nin dünyanın en büyük uzay kongresi olduğunu ifade eden Mirahmetoğlu, şunları kaydetti:

"Her sene farklı bir ülkede ve farklı bir temayla herkesin uzay alanında daha fazla bilgi sahibi olmasını amaçlayan bu organizasyon 6 binden fazla ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu organizasyon, Uluslararası Astronotik Federasyonu (IAF) tarafından organize ediliyor ve bu kapsamda teknik komitelerle pek çok sempozyum altında etkinlik gerçekleştiriliyor. Uluslararası Astronotik Federasyonu 1950'lerde kurulmuş olan bir federasyon ve şu anda 71 ülkeden 407 üyesi var. Bunların içinde uzay ajansları, dünyanın ileri gelen uzay şirketleri ve çeşitli üniversiteler var. Son zamanlarda uzayla ilgili bilim toplum çalışmaları yapan müzeleri de üyeliğe kabul etmeye başladılar. Biz de bu kapsamda üyelik başvurumuzu yaptık ve üye olarak aldıkları 6 uzay müzesinden biri haline geldik. Türkiye'nin uzay ve havacılık temalı ilk eğitim merkezi olan GUHEM, böylece dünyanın ileri gelen ve tanınmış olan uzay müzeleri arasında da yerini almış oldu."

Mirahmetoğlu, Uluslararası Uzay Bilimleri Kongresi'nin uzay camiasını bir araya getirdiği bilgisini de vererek, Türkiye'nin bu organizasyonda temsil edilmesinin oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Bu seneki kongreye Türk Uzay Ajansı şemsiyesi altında sergi alanına katıldıklarına değinen Mirahmetoğlu, "GUHEM yeni bir yapı. Bizim kongredeki amacımız bu yapıyı uluslararası camiaya en doğru şekilde anlatmak ve bu alanda bilim toplum çalışmaları yapmak isteyen bütün şirketleri, uzay ajanslarını Türkiye ve Bursa'ya davet etmek. Uzay sanayi ve GUHEM arasında organik bir bağ var. Kongrede bu bağı daha fazla canlandırmak için ilişkilerimizi kuvvetlendirmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : gökmen uzay havacılık eğitim merkezi guhem uluslararası uzay bilimleri kongresi teknoloji haberleri
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