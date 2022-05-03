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03 Mayıs 2022 Salı 12:00:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2022 Salı 12:26:00

Savunma sanayinden bayram hediyesi! GÖKDENİZ yeteneklerini atışlı testlerle kanıtladı

Kaynak: AA

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yakın hava savunma sistemi ihtiyacını karşılamak üzere ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Demir, paylaşımında, "Savunma sanayiimizden bir bayram hediyesi! Donanmamız için geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti. GÖKDENİZ bu yıl içinde İSTANBUL fırkateyninde göreve hazır hale gelecek." ifadelerini kullandı.

SSB'nin bilgi notuna göre GÖKDENİZ, gemi platformlarının hava tehditlerine karşı savunulmasında son katman olarak kritik önem taşıyan bir yakın hava savunma sistemi.

Angaje olunan tehdidi otomatik olarak takip ve imha ediyor

Dünyada İngilizce "Close-In Weapon System (CIWS)" olarak tanımlanan bu sistemler, başta anti-gemi füzeleri olmak üzere insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterler gibi geniş bir tehdit kümesine karşı gemilerin savunulmasını sağlıyor.

GÖKDENİZ'de 35 milimetre namlulu silahın yanı sıra arama radarı, takip radarı ve E/O algılayıcılar aynı platform üzerinde bulunuyor. Sistem bu sayede hedef tespiti, tehdit önceliklendirmesi, angaje olunan tehdidin otomatik olarak takip ve imha edilmesi fonksiyonlarının tümünü icra edebiliyor.

MKE üretimi 35 milimetre çift silahın kullanıldığı sistem, dakikada 1100 atım atış hızına sahip. ATOM adı verilen ASELSAN ve MKE ortak üretimi parçacıklı mühimmatın kullanımı sayesinde güncel hava tehditlerine karşı yüksek etkinlik sağlanabiliyor.

GÖKDENİZ'in önemli bir yeteneği de otomatik şeritsiz mühimmat besleme mekanizması. Bu mekanizma sayesinde sisteme iki veya daha fazla tip mühimmat aynı anda yüklenebiliyor ve istenen tipte mühimmat operatör tarafından seçilerek kullanılabiliyor.

Temel alt bileşenlerin tümü yurt içinde üretildi

Hava tehditlerinin yanı sıra su üstü ve kara hedeflerine karşı da kullanılabilecek olan GÖKDENİZ, söz konusu mekanizmayla farklı kullanım amaçlarına yönelik görevlerini başarıyla yerine getirebiliyor.

GÖKDENİZ'de kullanılan 35 milimetre silah, mühimmat, radarlar, E/O algılayıcılar, hareket kontrol sistemleri, görev bilgisayarları gibi temel alt bileşenlerin tümü yurt içinde Türk savunma sanayisi tarafından geliştirildi ve üretildi.

Dünyada az sayıda ülke kendi yakın hava savunma sistemini geliştirebilecek ve üretebilecek kabiliyete sahip. Bu nedenle yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri değil dost ve müttefik diğer ülkelerin bahriyeleri de GÖKDENİZ'e yoğun ilgi gösteriyor.

Etiketler : İsmail Demir GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi
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