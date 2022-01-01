VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Son 24 saatte 36 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Başkan Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla buluştu
Kandil'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan anlamlı ziyaret
Kovid-19'un omicron varyantı Avrupa'da etkisini sürdürüyor
Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetinde
Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetinde
Sivas'ta yavru kuzuyu Kangal köpeği emziriyor
Gökbilimcileri şaşırtan gezegen
Leylekler göç etmedi, köylü sahip çıktı
Fareli Köyün Kavalcısı Hasan Dayı
Hamaney'den Trump açıklaması: Çöp sepetinde unutulacak
2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de geçen hafta bulunan 1400 yıllık eserler oldu
"Önümüzdeki yıl Karadeniz gazı kullanılır hale gelecek"
FETÖ kök hücre nakliyle elebaşının ömrünü uzatmaya çalışmış
Akar ve TSK'nın komuta kademesinden yoğun mesai
Kahvehanede nostalji rüzgarı
Harry Potter hayranı hırsız
Caretta Tuba 15 bin kilometre kat etti, 6 milyon kişi izledi
Bolu Belediyesi'nin 'yabancı' tarifesi için yürütmeyi durdurma kararı
AK Parti Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programları başladı
Motor sporu dalı sayıldı
Kovid-19 sürecinde en fazla ulaşımda sorun yaşandı
İstanbul'da taksi sürücüleri tarife güncellemek için sıraya girdi
01 Ocak 2022 Cumartesi 19:30:00 - Güncelleme:01 Ocak 2022 Cumartesi 19:30:00

Gökbilimcileri şaşırtan gezegen

ABONE OL

Avrupa Güney Rasathanesi (ESO), yeni bir gezegen keşfetti. Rasathanenin teleskopu, çıplak gözle görülebilen iki yıldızlı bir sistem olan b Centauri yörüngesinde dönen bir gezegenin görüntüsünü yakaladı.

ESO yayınladığı makalede, b Centauri'nin "bugüne kadar bulunan en sıcak ve en büyük gezegen barındıran yıldız sistemi" olduğunu belirtti. Avrupa Güney Rasathanesi, "Bu şimdiye kadar bulunan en sıcak ve en büyük kütleli gezegen barındıran yıldız sistemi olup gezegenin yörüngesi Jüpiter ile Güneş arasındaki uzaklığın 100 katı kadardır. Bazı gökbilimciler bu büyüklükte ve sıcaklıktaki yıldızların etrafında gezegenlerin olmadığına inanırlardı" ifadelerine yer verdi.

ESO, Erboğa takımyıldızı doğrultusunda bulunan b Centauri ikili yıldız sisteminin Dünya'ya yaklaşık 325 ışık yılı uzaklıkta olduğunu söyledi. Ayrıca Güneş'in en az sekiz katı kütlesi ile etrafında bir gezegen dolandığı bilinen en büyük kütleli sistem olduğunu kaydeden Rasathane, "şimdiye kadar Güneş'in kütlesinin üç katından daha büyük herhangi bir yıldızın etrafında gezegen bulunamamıştı" dedi.

Etiketler : avrupa güney rasathanesi gökbilimci gezegen
Evlilikleri çatırdıyor

Evlilikleri çatırdıyor
72'lik çılgın dadaş gençlere taş çıkartıyor

72'lik çılgın dadaş gençlere taş çıkartıyor
Unkapanı'nı Bollywood bekliyordum

Unkapanı'nı Bollywood bekliyordum
2022'de etkinliklere devam

2022'de etkinliklere devam
10 sene sonra evlendiler

10 sene sonra evlendiler
Sanat merkezi açtılar

Sanat merkezi açtılar
Dededen toruna

Dededen toruna
Film için saçını kazıttı

Film için saçını kazıttı
Duygulandıran anne kazağı

Duygulandıran anne kazağı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER