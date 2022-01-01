Gökbilimcileri şaşırtan gezegen

ESO yayınladığı makalede, b Centauri'nin "bugüne kadar bulunan en sıcak ve en büyük gezegen barındıran yıldız sistemi" olduğunu belirtti. Avrupa Güney Rasathanesi, "Bu şimdiye kadar bulunan en sıcak ve en büyük kütleli gezegen barındıran yıldız sistemi olup gezegenin yörüngesi Jüpiter ile Güneş arasındaki uzaklığın 100 katı kadardır. Bazı gökbilimciler bu büyüklükte ve sıcaklıktaki yıldızların etrafında gezegenlerin olmadığına inanırlardı" ifadelerine yer verdi.

ESO, Erboğa takımyıldızı doğrultusunda bulunan b Centauri ikili yıldız sisteminin Dünya'ya yaklaşık 325 ışık yılı uzaklıkta olduğunu söyledi. Ayrıca Güneş'in en az sekiz katı kütlesi ile etrafında bir gezegen dolandığı bilinen en büyük kütleli sistem olduğunu kaydeden Rasathane, "şimdiye kadar Güneş'in kütlesinin üç katından daha büyük herhangi bir yıldızın etrafında gezegen bulunamamıştı" dedi.