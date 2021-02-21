WhatsApp'tan bir garip hamle!

Facebook'un bünyesinde yer alan mesajlaşma ve konuşma uygulaması WhatsApp gizlilik sözleşmesi konusunda kararlı. Geçtiğimiz ay kullanıcıların karşısına çıkan gizlilik sözleşmesi milyonlarca kişinin verilerinin serbestçe kullanılması ile ilgili büyük bir güvenlik sorunu oluşturmuştu. Bip, Telegram gibi uygulamalara geçen kullanıcılar WhatsApp'a geri adım attırmıştı.



WhatsApp, hizmetlerin sağlanması için yeni kuralları ve kullanıcı verilerini işleme politikasını 15 Mayıs'a kadar kabul etmeyen kullanıcılara ne olacağını duyurdu.

15 MAYIS'TA SONRA REDDEDERSENİZ NE OLACAK?

Donanımhaber'de yer alan habere göre; yeni şartları 15 Mayıs'tan sonra reddederseniz, birkaç hafta boyunca aramaları ve bildirimleri almaya devam edebileceksiniz, ancak uygulamadan mesaj okuyamayacak ve gönderemeyeceksiniz. Bundan sonra ne olacağı henüz belli değil, ancak WhatsApp'ın 120 gündür aktif olmayan hesapları silmek gibi yeni bir politikası var. Bu kural, yeni politikaları kabul etmeyen hesaplar için de geçerli olabilir.

8 ŞUBAT'TAN, 15 MAYIS'A ERTELENMİŞTİ

WhatsApp, yıllardır Facebook ile meta verileri paylaşıyor ve uygulamanın şimdi göndereceği tek yeni bilginin, Facebook'un çeşitli hizmetlerinde sizin için reklamları daha iyi hedeflemesine yardımcı olacak ödeme ve işlem verileri olduğu belirtilmişti.

Ocak ayında WhatsApp, yeni kuralların kabul edilmesi gerektiğini duyurduktan sonra kullanıcıların büyük tepkisini çekti. Kullanıcılar başta Telegram olmak üzere diğer hizmetlere geçmeye başladılar. Başlangıçta, değişikliklerin 8 Şubat'ta yürürlüğe girmesi gerekiyordu, ancak daha sonra yeni kuralların kabul edilmesi 15 Mayıs tarihine ertelendi.