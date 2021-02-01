01 Şubat 2021 Pazartesi 20:07:00 - Güncelleme:02 Şubat 2021 Salı 09:52:00
Gizli kod ne işe yarıyor?
Her telefonda olduğu gibi Xiaomi'nin ürettiği cihazların da bilinmeyen bazı yönleri ve gizli kodları var.
Xiaomi Mi Note 10 Lite modelinde Ayarlar > Telefon Hakkında > Çekirdek Sürümü kısmına 5 defa basmanız halinde, kod ile ulaşılan menüye daha zahmetsiz bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Böylece mikrofon, hoparlör, kamera ve diğer donanımların testlerini gerçekleştirebilir, eğer sorun varsa tespit edebilirsiniz.