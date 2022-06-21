GittiGidiyor tarih oluyor

2011 yılında GittiGidiyor'u bünyesine katan eBay, köklü e-ticaret sitesinin faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı. Açıklamada GittiGidiyor'da hizmet veren satıcıların dünden itibaren platforma yeni ilanlar veremeyeceği belirtildi. 18 Temmuz tarihi itibariyle ise alıcıların yeni satın alımlar yapamayacağı, yani platformdaki ticaretin tamamen sona ereceği paylaşıldı.

