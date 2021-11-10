Geri sayım başladı! Balistik füzelerden koruyacak

Türkiye'nin ilk milli hava savunma muhribi TF-2000 üretimi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Gemilerde ilk teslimat tarihi 2027 yılı olarak planlanıyor. 7 bin tonluk TF-2000'ler balistik füzelere karşı koruyacak.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre korvetler, fırkateynler ve denizaltılar ile Türk donanması tarihi bir dönem yaşarken sıra ise Türkiye'nin denizlerdeki kritik projesine geldi.

İLK MİLLİ HAVA SAVUNMA MUHRİBİ İÇİN TAKVİM BELLİ OLDU

Çok yakında ihaleye çıkılarak üretimine başlanacak gemiye yönelik değerlendirmede bulunan savunma uzmanları geminin denizlerde Türkiye'nin adeta bir kalkanı olacağının altını çiziyor.

Milli korvet ve firkateynlerin ardından vites yükselten Türk Deniz Kuvvetleri, ciddi bir güç çarpanı olarak donanmaya hizmet edecek olan muhriplere gözünü dikti.

Milli Gemi (MİLGEM) projesinin 3. fazında Türkiye'nin ilk milli hava savunma muhribi TF-2000 için üretim hazırlıkları yapılıyor.

40 yaşını dolduran Gabya sınıfı firkateynlerin yerini alması beklenen gemide ilk teslimat tarihi ise 2027 yılı olarak planlanıyor.