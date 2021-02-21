Gaz çıkaran ev robotu

Japon elektronik üreticisi Panasonic, durduk yere gaz çıkaran ve bebek gibi konuşan sevimli ev robotu Nicobo'yu tanıttı. 360 dolardan sınırlı sayıda ön siparişe açılan robotların tamamı tükendi. Üzerinde bulunan sensörler sayesinde onu okşadığınızı anlayabilen ev robotu, aynı zamanda kuyruğunu sallayabiliyor, gözleriyle basit duyguları ifade edebiliyor ve kendi çevresi etrafında dönebiliyor. Sesli iletişime de geçebilen Nicobo, kedilerin aksine mırıldanmak yerine bozuk cümleler kuruyor ve Japonya'da "katakoto" olarak bilinen bebek konuşmaları yapabiliyor. Onu en ilginç kılan yanıysa durduk yere gaz çıkarabilmesi. Bu özellik, tamamen rastgele zamanlarda çalışmakla birlikte Nicobo'ya gerçek bir evcil hayvan havası katıyor.

