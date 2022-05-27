Galerideki fotoğraflara yorum özelliği

iPhone'da bulunan Fotoğraflar uygulaması, adeta bir sosyal medya platformuna dönüşüyor. Yayınlanan yeni bir özellik ile kullanıcılar, birbirleriyle paylaştıkları albümlerde yer alan fotoğraf ve videolara yorum yapıp beğeni atabiliyorlar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Bu özelliği kullanmadan önce albümlerin paylaşılması gerekiyor. Yani daha önce albüm paylaşımı yapmadığınız kullanıcılar, galerinizdeki fotoğraflara yorum yapamazlar. Zaten bu kullanıcıların sizin galerinizdeki fotoğrafları görüntülemesi bile paylaşım yapılmadan mümkün değil.



Apple, URL aracılığıyla paylaşılan albümler için herhangi bir güvenlik özelliği sunmuyor. Yani bir albümü paylaşıma açar ve URL'yi dağıtırsanız, o URL'ye sahip olan herkes albümde yer alan fotoğraf ve videolara ulaşabilecektir.