'Gain' 30 Aralık'ta yayın hayatına başlıyor

GAİN, kaliteli ve sorumluluk sahibi içerikleriyle kullanıcıların hayatına yepyeni bir video izleme deneyimi sunmayı hedefliyor. Dikey formatıyla, kısa, çarpıcı ve eğlenceli birçok içeriği bir arada sunacak olan platform, aynı zamanda kişiye özel yayın akışı ile kullanıcıların zaman kaybı yaşamadan içeriklere ulaşmasına da imkan sağlıyor.



Anlamlı ve kazanım odaklı içerikleri temel alarak 30 Aralık’ta yayın hayatına başlayacak olan “GAİN”, gelişigüzel dijital içeriklerden sıkılan insanların hayatına güncel ve farklı bir bakış açısı sağlamak için yola çıkıyor. GAİN, kullanım kolaylığı sağlayan dikey formatta ve kısa içeriklerinin yanı sıra akıllı izleme teknolojisi sayesinde kişiye özel sunacağı yayın akışı ile de farklı kategorilerde, yüzlerce zengin içeriği kullanıcılarıyla buluşturacak.

Dizilerden belgesellere, haberden müziğe, yerli ve yabancı filmlerden eğlence programlarına kadar herkesin kendisine göre bir alternatif bulabileceği “GAİN”de, vakit değerlendirmek için izlenecek yüzlerce içeriğin yanı sıra, Türkiye’nin en önemli kanaat önderleri de yer alıyor.

Gain’de kimler var?

Ahmet Mümtaz Taylan, Berk Keklik, Can Bonomo, Engin Günaydın, Devin Özgür Çınar, Gaye Su Akyol, İlber Ortaylı, , Mirgün Cabas, Özcan Deniz, Serkan Keskin, Vedat Milor, Dolunay Soysert, MFÖ, Harun Tekin, Melikşah Altuntaş ve Bartu Küçükçağlayan, Muhammet Uzuner, gibi deneyimli isimlerin yanı sıra dijital çağın en popüler ve kaliteli içerik üreticileri de GAİN’de izleyicilerle buluşacak.

Bağımsız içerik üreticilerini, farklı düşünceleri, yeni kazanımları ve özellikle güçlü kadınları önemseyen “GAİN”, eşitliği savunan içerikleriyle kullanıcısına hem eğlenceli hem de eğitici bir video izleme deneyimi de vaad ediyor.

GAİN, izleyicilerin kullanım alışkanlıklarına, video izlemeye ayırdıkları zaman, günlük aktiviteleri ve izlemeyi sevdiği içerikler üzerinden ölçerek, “şimdi ne izlesem?” sorusuna, anlamlı içerikleriyle oluşturduğu kişiye özel yayın akışıyla cevap veriyor. GAİN, hayata anlam katan, önemli sorunlara dikkat çeken ve bu sorunların düşünülüp tartışılması için zihin açan içerikleriyle, hem sektörde hem de izleyicilerin hayatında bambaşka bir dönemin kapılarını açacak.

Kullanıcılar, iOS ve Android için geliştirilen uygulama üzerinden tüm mobil aygıtlardan GAİN’e ulaşabilecek.