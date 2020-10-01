Fransız basınından itiraf: Türk SİHA'ları ezber bozuyor!

Türkiye savunma sanayinde kendi kaynaklarını kullanıyor. Dışa bağımlı olmadan kendi silahını üretiyor.

Türk SİHA'larının Suriye, Irak, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ'daki operasyon kabiliyeti, dünya basınının gündeminden düşmüyor.

Bayraktar TB2’lerin başarısı Fransız basınında da geniş yer buldu.

Fransız haber ajansı AFP, Türkiye’nin Kuzey Irak’taki operasyonlarında her geçen gün SİHA’ları daha etkin kullandığını yazdı.

TRT Haber'in derlediği analiz haberde, terör örgütüne yönelik savaşta Türk SİHA’larının, "oyun değiştirdiği" ve "ezber bozduğu" ifadeleri yer aldı.

Analizde, Bayraktar TB2’lerin F-16’ların yerine geçtiğine işaret edildi.

Daha uzun süre havada kalan ve gözetleme yapan Bayraktar TB-2’lerin, terör örgütüne yönelik operasyonlarda maliyetleri azalttığı da vurgulandı.