Fotoğraflarınız artık Chrome'da!
Google Chrome tarayıcının yeni sekme sayfasına Fotoğraflar entegre oluyor.
Google Chrome tarayıcının yeni sekme sayfasına Fotoğraflar entegre oluyor. Geliştiricilerin kullanımına açılan yeni özellik ile her seferinde Fotoğraflar'a web sayfasından ulaşma mecburiyeti ortadan kalkıyor.
Adres çubuğuna chrome://flags yazıp 'deneysel özellikler' kısmında arama çubuğuna 'NTP Photos Module' yazarak yeni özelliğe erişebilirsiniz. Chrome Canary, Fotoğraflar'daki görüntülerinizi Google'ın sunucularından çekiyor.