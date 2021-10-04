Fotoğraflarınız artık Chrome'da!

Google Chrome tarayıcının yeni sekme sayfasına Fotoğraflar entegre oluyor. Geliştiricilerin kullanımına açılan yeni özellik ile her seferinde Fotoğraflar'a web sayfasından ulaşma mecburiyeti ortadan kalkıyor.

Adres çubuğuna chrome://flags yazıp 'deneysel özellikler' kısmında arama çubuğuna 'NTP Photos Module' yazarak yeni özelliğe erişebilirsiniz. Chrome Canary, Fotoğraflar'daki görüntülerinizi Google'ın sunucularından çekiyor.