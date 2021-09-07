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07 Eylül 2021 Salı 19:30:00 - Güncelleme:07 Eylül 2021 Salı 19:30:00

FIFA 22'de Türkiye'den tek stadyum var

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Yeni futbol oyunu FIFA 22 çok yakında kullanıcılara sunulacak. 1 Ekim'de resmen oyuncularla buluşacak yapım; PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5 ve PlayStation 4 platformları için yayınlanacak.

Yeni futbol oyunu FIFA 22 çok yakında kullanıcılara sunulacak. 1 Ekim'de resmen oyuncularla buluşacak yapım; PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5 ve PlayStation 4 platformları için yayınlanacak.

419,99 TL'den başlayan fiyatlarla sunulacak FIFA 22, stadyum listesi konusunda geniş bir katalog ile gelecek. Toplam 100 sahanın yer aldığı katalogda, Türkiye'den de Atatürk Olimpiyat Stadı bulunuyor.

Etiketler : FIFA 22 Yeni futbol oyunu PC Xbox One Xbox Series X/S PlayStation 5
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