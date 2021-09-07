FIFA 22'de Türkiye'den tek stadyum var

FIFA 22'de Türkiye'den tek stadyum var

Yeni futbol oyunu FIFA 22 çok yakında kullanıcılara sunulacak. 1 Ekim'de resmen oyuncularla buluşacak yapım; PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5 ve PlayStation 4 platformları için yayınlanacak.

419,99 TL'den başlayan fiyatlarla sunulacak FIFA 22, stadyum listesi konusunda geniş bir katalog ile gelecek. Toplam 100 sahanın yer aldığı katalogda, Türkiye'den de Atatürk Olimpiyat Stadı bulunuyor.