Fazla internet kullanan yavaşlatılacak
Starlink'in internet kullanımına kota geliyor. Elon Musk'ın uydu internet hizmeti Starlink, bazı kullanıcıların internetini yavaşlatmaya başlayacağını duyurdu.
Starlink'in internet kullanımına kota geliyor. Elon Musk'ın uydu internet hizmeti Starlink, bazı kullanıcıların internetini yavaşlatmaya başlayacağını duyurdu.
Şirket, Aralık ayından itibaren ayda 1 TB'den fazla veri kullanan müşteriler için interneti kısıtlayacak. Bu limit, sabah 7 ila akşam 23 arasındaki kullanımı baz alacak.
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