Fazla internet kullanan yavaşlatılacak

Starlink'in internet kullanımına kota geliyor. Elon Musk'ın uydu internet hizmeti Starlink, bazı kullanıcıların internetini yavaşlatmaya başlayacağını duyurdu.

Şirket, Aralık ayından itibaren ayda 1 TB'den fazla veri kullanan müşteriler için interneti kısıtlayacak. Bu limit, sabah 7 ila akşam 23 arasındaki kullanımı baz alacak.