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09 Kasım 2022 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:09 Kasım 2022 Çarşamba 19:00:00

Fazla internet kullanan yavaşlatılacak

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Starlink'in internet kullanımına kota geliyor. Elon Musk'ın uydu internet hizmeti Starlink, bazı kullanıcıların internetini yavaşlatmaya başlayacağını duyurdu.

Starlink'in internet kullanımına kota geliyor. Elon Musk'ın uydu internet hizmeti Starlink, bazı kullanıcıların internetini yavaşlatmaya başlayacağını duyurdu.

Şirket, Aralık ayından itibaren ayda 1 TB'den fazla veri kullanan müşteriler için interneti kısıtlayacak. Bu limit, sabah 7 ila akşam 23 arasındaki kullanımı baz alacak.

Etiketler : Fazla internet kullanan yavaşlatılacak Starlink Elon Musk
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