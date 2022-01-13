Meta için kritik süreç başladı: WhatsApp ve Instagram'ı kaybedebilir!

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13 Ocak 2022 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:13 Ocak 2022 Perşembe 13:19:00

Facebook'un sahibi Meta, Instagram ve WhatsApp'ı elinden çıkarması istemiyle dava ediliyor

Kaynak: BBC

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Eski adıyla Facebook yeni adıyla Meta'nın elinde bulunan Instagram ve WhatsApp tehlikeye girdi. İlk olarak 2012 yılında Instagram'ı, 2014 yılında ise WhatsApp'ı satın alan Meta en büyük sosyal ağları elinde bulundurarak adeta piyasayı domine etti. ABD Federal Ticaret Komisyonu Meta'nın rakiplerini satın alarak piyasayı tekelleştirmesi nedeniyle WhatsApp ve Instagram'ı elinden çıkarmasını talep ediyor.

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi en çok kullanılan sosyal ağları elinde bulunduran Meta büyük bir dava ile karşı karşıya. Meta, ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından WhatsApp ve Instagram'ı satın alması gerekçesiyle dava ediliyor. Komisyon, Meta'nın sistemli bir şekilde rakiplerini satın alarak rekabeti ortadan kaldırdığını ve tekelleştiğini savunuyor.

Tüketici haklarını ve rekabet ortamını korumakla görevli olan kurum, Meta adını alan şirketin Instagram ve WhatsApp'ı elinden çıkarmasını istiyor. Federal Ticaret Komisyonu'nun yenilediği dosyalar bir federal hakim tarafından incelendi ve bir sonraki aşama için yeterli bulundu. Facebook ya da yeni adıyla Meta'dan yapılan açıklamada, sonucun olumlu olacağı inancı kaydedildi.

Komisyon, Facebook'un sistemli bir şekilde rakiplerini satın alarak rekabeti ortadan kaldırdığını ve tekelleştiğini savunuyor. Buna dayanak olarak da 2012 ve 2014 yıllarında Instagram'ın ve WhatsApp'ın satın alınması gösteriliyor. Komisyon, Facebook'un, bu şirketleri elinden çıkarmasını sağlamayı amaçlıyor. Dosya, federal mahkemenin önüne ilk kez Haziran 2021'de getirildi ve o dönem reddedildi.

BU KEZ İDDİALAR GÜÇLÜ'

Facebook hisseleri, delil yetersizliği nedeniyle gerçekleşen o red sonrası yükselmiş, şirketin değeri ilk kez 1 trilyon dolara ulaşmıştı. Federal hakim James Boasberg, yenilenen belgeler sonrası Salı günü davayı kabul etti. Boasberg yaptığı yazılı açıklamada, "Bir önceki başvurunun aksine, bu şikayet, Facebook'un söz konusu dönemdeki piyasa hakimiyeti ile ilgili açık ve güçlü iddialar ortaya koyuyor" dedi.

Boasberg sözlerinin devamında ise, Federal Ticaret Komisyonu'nun iddialarını kanıtlama noktasında uzun bir yolu olduğunu kaydetti. Meta, Komisyon Başkanı Lina Khan'ın şirkete karşı ön yargılı olduğu gerekçesiyle, davanın reddedilmesini talep etmişti. Hakim bu talebi reddetti.

Etiketler : Facebook Meta Instagram WhatsApp
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