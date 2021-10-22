Facebook'ta cezalar yolda!

4 Ekim'de yaşanan ve yaklaşık 6-7 saat süren Facebook kesintisinin etkileri devam ediyor. Son yapılan bilgilendirmeye göre Facebook'ta kural ihlali yapan kişilere ağır cezalar verilecek. Uygulama, platform içerisinde herhangi bir alanda kurallara uymayan kullanıcıların gruplarda yapmış olduğu içerik paylaşımlarını düşürmeye başlayacak. Bu hareketin, ihlalcilerin topluluk içerisindeki diğer kişilere ulaşmasını sınırlandırmayı hedefliyor. Buna ek olarak, yorum yapmalarını ve başkalarını davet etmelerinin de önüne geçilmesi yönünde çalışmalar sürdürülüyor.

