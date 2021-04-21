Facebook'a yeni özellik

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, dünyanın en büyük çevrimiçi müzik servisi olan Spotify ile olan iş birliklerini güçlendiren "Project Boombox" adında yeni bir girişim başlattıklarını duyurdu. Zuckerberg'e göre bu girişim ile Facebook uygulamalarında gezinirken Spotify dinlemek mümkün olacak.



Halihazırda zaten Spotify uygulaması arka planda müzik çalarken Facebook uygulamalarını kullanabiliyorsunuz. Ancak yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, Spotify'ın uygulamasına ya da web sitesine bağlanmaya ihtiyaç duymadan doğrudan Facebook uygulamalarının içinde Spotify şarkılarını ya da çalma listelerini oynatabilecekler.