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21 Nisan 2021 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:21 Nisan 2021 Çarşamba 18:00:00

Facebook'a yeni özellik

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Spotify ile olan ortaklığını daha da genişleten Facebook, kullanıcıların Spotify şarkılarını, çalma listelerini ve podcastlarını Facebook uygulamalarında çalmasına izin verecek yeni bir özellik geliştiriyor. "Project Boombox" adlı yeni özelliğin bir hafta kadar süre içinde yayınlanması bekleniyor.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, dünyanın en büyük çevrimiçi müzik servisi olan Spotify ile olan iş birliklerini güçlendiren "Project Boombox" adında yeni bir girişim başlattıklarını duyurdu. Zuckerberg'e göre bu girişim ile Facebook uygulamalarında gezinirken Spotify dinlemek mümkün olacak.

Halihazırda zaten Spotify uygulaması arka planda müzik çalarken Facebook uygulamalarını kullanabiliyorsunuz. Ancak yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, Spotify'ın uygulamasına ya da web sitesine bağlanmaya ihtiyaç duymadan doğrudan Facebook uygulamalarının içinde Spotify şarkılarını ya da çalma listelerini oynatabilecekler.

Etiketler : facebook mark zuckerberg spotify
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