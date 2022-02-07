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07 Şubat 2022 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:07 Şubat 2022 Pazartesi 15:00:00

Facebook ve Instagram'ı kapatmakla tehdit etti

Kaynak: Shfitdelete

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Eski ismiyle Facebook yeni ismiyle Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg ile AB arasındaki gerilim devam ediyor. Bu durum Meta tarafından yapılan açıklamada: “Veri paylaşımımız kısıtlanıyorsa Facebook ve Instagram dahil birçok hizmetimiz Avrupa'da sunamayacağımız anlamına geliyor” cümleleri ile yer buldu.

Dünyaca ünlü sosyal medya devi Meta ile Avrupa Birliği karşı karşıya geldi. Avrupa Birliği, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın da aralarında olduğu Meta'ya kurallara uymadığı gerekçesiyle bazı yaptırımlar getirdi. Bu durum Meta şirketi tarafından olumsuz karşılanınca uygulamaların Avrupa'da kullanımını kaldırılabileceği yönünde bir açıklama yapıldı.

FACEBOOK VE INSTAGRAM, AB'DE KAPATILABİLİR

Avrupa Birliği, geçtiğimiz dönemde bazı markalara yasalara ve kurallara uymadığı gerekçesiyle oldukça büyük meblağlarda para cezası kesmesiyle gündeme gelmişti. Bunun sebebiyse, teknoloji şirketlerinin var olmak istedikleri ülkelerin kurallarına uymaları gerekiyor. Aksi takdirde resmi olarak çekilmek zorunda kalıyorlar.

Bu durumu şu anda Mark Zuckerberg'ün CEO'luğunu yaptığı Meta yaşıyor. Geçtiğimiz dönemde AB, Facebook ve Instagram'ın da arasında bulunduğu pek çok şirkete veri gizliliği konusunda oldukça kesin talimatlarda bulunmuştu.

Avrupa'nın bu anlamda asıl istediği şey, vatandaşlarının çevrim içi ortamda bulunan tüm verilerinin, AB sınırları içerisinde kalmasıydı. Dolayısıyla Meta'dan da yüz milyonlarca Avrupalı Facebook ve Instagram kullanıcısının kişisel verilerini ABD veya farklı ülkelerde bulunan veri bankaları yerine AB sınırları içerisinde tutmasını istedi.

Fakat Meta, ülkeler arasında kullanıcı verilerini işleme yeteneğinin hem halihazırdaki ve gelecekteki operasyonları hem de reklam hedefleme işleri için en üst seviyede öneme sahip olduğunu söylüyor. Dolayısıyla tüm verileri kendi çatısı altında uygun gördüğü şekilde kullanmak istiyor. Fakat AB yargısının kararı bunun tam aksini talep ediyor.

Meta, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yıllık raporu içerisinde bu konuyla alakalı şunları söyledi:

Faaliyet gösterdiğimiz ülkeler ve bölgeler arasında veri aktarımı yapamıyorsak veya ürün ve hizmetlerimiz arasında veri paylaşımımız kısıtlanıyorsa, hizmetlerimizi sunma becerimiz ve reklamları hedefleme yeteneğimiz olumsuz etkilenebilir. Dolayısıyla bu durum, Facebook ve Instagram dahil olmak üzere en önemli ürün ve hizmetlerimizden bir kısmını Avrupa'da sunamayacağımızı açıklıyor.

Ardından şirket, basından gelen sorulara şu şekilde yanıt verdi:

Düzenleyicileri (AB'ye ithafen), verileri güvenli bir şekilde aktarmak için Facebook gibi mekanizmalara iyi niyetle güvenen binlerce işletmedeki kesintiyi en aza indirmek için orantılı ve pragmatik bir yaklaşım benimsemeye çağırıyoruz.

Türkiye'nin de arasında bulunduğu pek çok ülkede, Facebook ve Instagram üzerinden yapılan ticaret oldukça büyük bir pazara sahip. Hatta birçok işletme, bu platformların kapanmasın durumunda kepenk indirmek zorunda kalabilir. Ayrıca, kendi siteleri üzerinden satış yapan pek çok şirket de bu mecralar üzerinden çeşitli reklamlar vererek kullanıcıları kendisine çekmeyi başarıyor.

Dolayısıyla Meta tarafından yapılan bu tehdit, yalnızca sosyalleşmek veya fotoğraf paylaşmak için bu platformları kullanan kişileri etkilemeyecek. Tabii pek çok kişi Zuckerberg'ün AB'yi geri adım attırmak için bu şekilde bir tutum sergilediğini söylüyor.

Etiketler : Facebook Instagram Avrupa Birliği AB Mark Zuckerberg
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