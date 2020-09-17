Facebook ve Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor

Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya uygulamalarından Facebook ve Instagram’da akşam saatlerinde giriş sorunu yaşanırken, bazı kullanıcılar hikaye paylaşımlarında da sorun yaşadığını ifade ettiSorunun neden kaynaklandığıyla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.

FACEBOOK VE INSTAGRAM’DA ONLARCA HATA KAYDEDİLDİ

Downdetector’ün yayınladığı verilere göre, Instagram ve Facebook sistemlerinde son 24 saatlik verilerde onlarca hata olduğu kaydedildi. Instagram uygulamasında hataların çoğunluğu Android ve iOS sistemlerinde görülürken, Facebook’ta ise giriş ve şifre sorunları yaşandığı anlaşıldı.



