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03 Kasım 2021 Çarşamba 09:33:00 - Güncelleme:03 Kasım 2021 Çarşamba 09:33:00

Facebook tartışılan özelliği kapatıyor... Yüz tanımadan vazgeçildi

Kaynak: Reuters

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Geçtiğimizde günlerde büyük bir değişime doğru atılım başlatan Facebook, fotoğraf ve video içeriklerine uyguladığı yüz tanıma sistemini kapatma kararı aldı.

Facebook toplumda artan endişeleri gerekçe göstererek, fotoğraf ve videolardaki kullanıcıları otomatik olarak tanımlayan yüz tanıma sistemini kapatacağını açıkladı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Facebook'ta Yapay Zekadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jerome Pesenti dünkü blog yazısında, "Düzenleyiciler halen kullanım esaslarını belirleyen açık kuralları hazırlama sürecinde, söz konusu belirsizlik nedeniyle yüz tanıma kullanımının bir dizi kullanım durumuyla sınırlandırılmasının uygun olduğuna inanıyoruz" dedi.

Geçen hafta adını Meta Platforms olarak değiştiren şirket, Facebook'un günlük aktif kullanıcılarının üçte birinden fazlasının Facebook'ta yüz tanıma özelliğini kullanmayı tercih ettiğini ve değişiklik sonucunda 1 milyardan fazla kişinin "yüz tanıma verilerinin" silineceğini açıkladı.

Facebook sözcüsü, yüz tanıma sisteminin dünya genelinde kaldırılacağını ve bu işlemin Aralık ayına kadar tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

Etiketler : Meta Platforms Facebook Jerome Pesenti
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