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12 Aralık 2021 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:12 Aralık 2021 Pazar 15:00:00

Facebook hata bulana ödül verecek

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Geçtiğimiz dönemlerde hem sosyal medya platformlarında hem de daha önce önce piyasaya çıkmış olan ürünlerinde hata bulan kullanıcılara ödül vadeden Facebook, aynı politikasını çatı şirketi Meta ile de sürdürecek.

Geçtiğimiz dönemlerde hem sosyal medya platformlarında hem de daha önce önce piyasaya çıkmış olan ürünlerinde hata bulan kullanıcılara ödül vadeden Facebook, aynı politikasını çatı şirketi Meta ile de sürdürecek. Meta, yeni donanımları Quest 2, Portal ve Ray-Ban Stories için hata bulan geliştirici ve kullanıcılara 500 ile 30 bin dolar arasında ödül vereceğini açıkladı.

Etiketler : Facebook hata bulana ödül verecek sosyal medya platformları Portal ve Ray-Ban Stories
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