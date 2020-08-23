Facebook, eylül ayında eski tasarımın fişini çekecek
Kaynak: Akşam
Sosyal medya devlerinden Facebook, şu an hala kullanıcılarına sunmaya devam ettiği eski tasarımı Eylül ayında sonlandıracak.
Sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz aylarda masaüstü için hazırladığı yeni tasarımını herkese sunmaya başlamıştı.
Ancak bu yeni tasarım herkes için zorunlu değildi. Yani kullanıcılar şu an halen istedikleri zaman alıştıkları eski tasarıma geri dönüş yapabiliyor. Fakat bu durum eylül ayında değişiyor. Facebook tarafından verilen bu bilgi, yeni dönemin çok yakında herkes için zorunlu olacağını gösteriyor.
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