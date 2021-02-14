Facebook akıllı saat yapacak

Sosyal medya şirketi Facebook'un sıradaki donanım girişiminin bir akıllı saat olduğu iddia edildi. Akıllı saatin, Facebook hizmetleriyle olan bağlantıların dışında, cihazın fitness ve sağlık bilgilerine odaklanmasının yanı sıra Strava gibi diğer uygulamalara benzer bir sosyal unsur barındıracağı bildirildi.