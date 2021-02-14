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14 Şubat 2021 Pazar 11:08:00 - Güncelleme:14 Şubat 2021 Pazar 13:11:00

Facebook akıllı saat yapacak

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Sosyal medya şirketi Facebook'un sıradaki donanım girişiminin bir akıllı saat olduğu iddia edildi.

Sosyal medya şirketi Facebook'un sıradaki donanım girişiminin bir akıllı saat olduğu iddia edildi. Akıllı saatin, Facebook hizmetleriyle olan bağlantıların dışında, cihazın fitness ve sağlık bilgilerine odaklanmasının yanı sıra Strava gibi diğer uygulamalara benzer bir sosyal unsur barındıracağı bildirildi.

Etiketler : sosyal medya facebook akıllı saat
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