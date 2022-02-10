En iyi durumda olan ülke Türkiye!

En iyi durumda olan ülke Türkiye!

Dünyada yaşanan çip krizi sonrası araba üretiminde yaşanan aksaklıklar tüm ülkeleri ve piyasaları olumsuz etkiledi. Türkiye, pandemi sürecinde araba üretiminde yüzde 1,6'lık düşüş yaşarken bu durum diğer ülkelere göre çok iyi bir durum olarak nitelendirildi.

Aksam.com.tr'nin Autoevolution'dan aktardığı habere göre, Otomotiv Endüstrileri İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik, "Birleşik Krallık, ABD, Mısır gibi ülkelere ihracatta %40'lara varan artışlar kaydettik. En büyük ürün grubu yine yan sanayi oldu." dedi.

Türkiye'nin araba üretimi konusunda Meksika'yla kıyaslandığı haberde Meksika'daki düşüşün yüzde 2'lik bantlarda olduğu ve bu yüzdenin on binlerce araca tekabül ettiği kaydedildi.

Türk otomotiv üreticileri arasında Almanya gibi diğer Batı Avrupa ülkelerine yapılan ihracat da arttı. Almanya'ya yapılan ihracatın %3'e varan oranda artmasıyla birlikte, 2022'nin ekonomisinde kabul edilemeyecek bir yükseliş trendi söz konusu.

Söz konusu haberde ayrıca "Türk otomobil sektörü, çok daha fazla küresel etkiye sahip bazı otomotiv sektörlerinden daha iyi bir performans sergilemiş gibi görünüyor" denildi.